Il cadavere di una persona è stato ritrovato in un bosco

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato a Laveno Mombello (Varese). La scoperta in un’area occupata da alcune serre, in una zona boschiva. A ritrovare il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato un architetto che sta lavorando alla ristrutturazione di alcuni caseggiati presenti nella zona. Dopo aver visto i resti ha chiamato i carabinieri.

Le forze dell’ordine - i carabinieri della Compagnia Luino e i militari del reparto operativo del comando provinciale di Varese - sono al lavoro per dare un’identità al cadavere. Sul posto anche il medico legale. Per ora si sa solo che si tratta di un uomo e che indossava un paio di jeans. Trovato nelle immediate vicinanze anche un marsupio di colore nero. Gli inquirenti stanno setacciando l’area alla ricerca di altri indizi. Potrebbe trattarsi di una morte accidentale ma al momento nessuna ipotesi è esclusa.