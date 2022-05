Passante trova il cadavere di una donna un canale

Le acque del Canale della Muzza, a Est di Milano, restituiscono il cadavere di una donna. La scoperta è arrivata nella mattinata di lunedì, con la segnalazione di un cittadino al 112.

Dopo le 9 si sono attivate le squadre specializzate di Agenzia regionale emergenza urgenza e vigili del fuoco. I sommozzatori dei pompieri hanno ripescato i resti della donna. Secondo le prime indicazioni si tratta di una persona anziana, sugli 80 anni.

Resta ancora da capire come sia finita in acqua. Non è escluso che possa trattarsi di un gesto estremo ma potrebbe anche essere scivolata per sbaglio nel 'fiume'. Indagano i carabinieri della Compagni San Donato Milanese.