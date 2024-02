Tragedia a Milano, trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione

Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in un laghetto artificiale di via Buccinasco a Milano (al confine con Corsico) nel pomeriggio di sabato 10 febbraio. Sono in corso le operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco. Secondo quanto trapelato pare si tratti di un uomo.

Tutto è successo poco dopo le 15.30, come riportato da Areu. A segnalare il corpo a pelo d’acqua è stato il gestore del laghetto che ha allertato il 112. Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che i sanitari del 118.

I pompieri stanno lavorando per portare a riva la salma attraverso i professionisti del nucleo soccorso acquatico. Per il momento non è chiaro cosa abbia causato il decesso, le indagini sono state affidate ai carabinieri del comando provinciale di Milano, sul posto per i rilievi del caso.