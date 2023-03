Nasconde il cadavere della madre 90enne per continuare a prendere la pensione

Una donna, Sabina Ghirello, avrebbe nascosto in casa la madre 90enne morta da tempo per continuare a ricevere la pensione. La macabra vicenda, ricostruita dai carabinieri, è stata scoperta giovedì 23 marzo in una casa di Paderno Dugnano (Milano).

L'allerta è scattata dai vicini che non vedevano più la donna 64enne abitante della villetta, un'ex lavoratrice in un negozio di fiori. Così gli uomini dell'Arma, insieme ai vigili del fuoco, sono entrati nella casa. Qui hanno scoperto un'abitazione mal tenuta e a soqquadro, con un odore penetrante. La 64enne era morta. Nessun segno di violenza. La porta chiusa dall'interno. Secondo quanto riferito, nella casa fino a poco tempo prima viveva anche l'anziana madre della 64enne, Pasqualina Munerato, 90 anni. La 64enne aveva detto a tutti che ora era ricoverata in una Rsa veneta. Ma i militari non hanno trovato alcun riscontro. Così sono tornati nello stabile per trovare documenti sull'attuale residenza dell'anziana.

Nel sopralluogo della villetta, tuttavia, hanno notato una grossa cassapanca sigillata. All'interno un altro cadavere, che con ogni probabilità è quello della signora Munerato, ormai mummificato anch'esso. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, come suggerisce una prima analisi del medico legale.

Da quanto trapelato sembrerebbe che la figlia non abbia segnalato la morte dell'anziana madre per continuare a ricevere la pensione. La donna, che aveva accesso al conto, era in difficoltà economica e non aveva altre fonti di reddito. Sul luogo del rinvenimento sono intervenuti gli esperti della Sezione rilievi del Comando Provinciale di Milano. Gli esiti degli accertamenti tecnico-scientifici, disposti dalla procura di Monza, che coordina le indagini, riveleranno l'identità del corpo rinvenuto. Ma sembrano esserci pochi dubbi.