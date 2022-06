Il cadavere ripescato dal fiume Lambro Meridionale

Un uomo di 82 anni è morto annegato nel fiume Lambro Meridionale, nel Milanese. Il cadavere dell'anziano è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco nella serata di giovedì, all'altezza di Pieve Emanuele (Milano).

Sul luogo del ritrovamento, oltre ai pompieri, sono intervenuti due equipaggi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza con ambulanza e automedica. Presenti anche i carabinieri della Compagnia San Donato. Per la vittima non c'era niente da fare. L'ipotesi principale resta quella del gesto volontario.

Dove e come chiedere aiuto

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.