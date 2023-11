Il cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato a Milano

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato nel fiume Lambro a Milano. La macabra scoperta è avvenuta nella mattinata di domenica. Il corpo dovrebbe appartenere a un uomo e non a una donna come diffuso in un primo momento dai pompieri. Era senza vestiti.

La prima segnalazione è arrivata al 118 poco dopo le 11. All'altezza di via Rombon sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, i vigili del fuoco e un'automedica e un'ambulanza dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu).

Gli esperti del Nucleo Saf e Aps di via Benedetto Marcello dei vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere attorno alle 13. Toccherà alla polizia scientifica comprendere meglio la situazione e risalire all'identità della vittima e alle cause di morte.