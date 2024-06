Cadavere di un ragazzo 25enne in strada: via chiusa e mezzi deviati

Il corpo di un uomo è stato trovato alle prime luci dell'alba di mercoledì 5 giugno in via Gustavo Modena, all'altezza del civico 36, riverso sull'asfalto. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un giovane di 25 anni. La chiamata ai soccorsi è giunta pochi minuti prima delle 4 del mattino. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza e un'auto medica, ma per il 25enne non c'era nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che attualmente si trovano ancora sul posto per i rilievi del caso. Stando a quanto riferito dai militari il giovane, studente di origini iraniane, si sarebbe tolto la vita lanciandosi dal tetto dello studentato Giò Ponti del Politecnico di Milano. Il tratto interessato di via Gustavo Modena è stato chiuso al traffico e i mezzi Atm sono stati deviati.

Dove chiedere aiuto