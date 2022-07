Trovato un cadavere affiorare all'Idroscalo

Il cadavere di un uomo di circa 40 anni è stato trovato dall'Idroscalo (Segrate) la mattina di sabato 30 luglio. L'uomo era a torso nudo. E' stata una persona a passeggio sulle rive del lago artificiale milanese a notare il corpo a pelo d'acqua a dare l'allarme.

Sul posto, inviata dalla centrale operativa del 118 Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) alle 8.10, è giunta un'ambulanza, ma ormai era troppo tardi. La persona non dava segni di vita. I vigili del fuoco, insieme ai carabinieri della Compagnia di San Donato e il personale dell'Idroscalo, hanno recuperato la vittima.

Ora si cercherà di capire le cause del decesso. Una prima ipotesi è quella di un malore in acqua. Dai primi riscontri, sembra che fosse in costume da bagno.