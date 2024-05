Un uomo di 40 anni trovato morto in strada a Milano

Il cadavere di un uomo di circa 40 anni è stato rinvenuto domenica mattina da alcuni passanti in via Benedetto Croce a Milano.

Dopo il ritrovamento, in un'area verde della zona all'incrocio con via Uruguay, sul posto sono intervenuti i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). I due equipaggi, arrivati con automedica e ambulanza, non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo.

Poco dopo sono arrivati anche gli agenti della polizia di Stato, per fare i rilievi approfondire. Sembra, stando ai primi rilievi, che si tratti di un gesto volontario.

Dove chiedere aiuto