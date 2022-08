Cadavere recuperato nel Naviglio Grande

Il cadavere di un uomo tra i 70 e gli 80 anni è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Il corpo è stato avvistato nella mattinata di lunedì da alcuni passanti che hanno avvertito i vigili del fuoco.

Stando alle prime indicazioni dei vigili del fuoco potrebbe trattarsi di una persona caduta in acqua nelle ore precedenti, tra Magenta e Boffalora Ticino.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato e recuperato il cadavere di Petro Lupu, l'uomo che durante il weekend era scomparso dopo un tuffo in una cava.



