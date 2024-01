Tragedia a Milano, trovato il cadavere di un uomo nel Naviglio

Il cadavere di un anziano di circa 80 anni è stato recuperato nelle gelide acque del Naviglio Pavese a Milano poco prima dell'alba di lunedì 15 gennaio.

L'allarme è scattato un attimo prima delle 6 quando un passante ha telefonato al 112 segnalando la presenza del corpo nel canale. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi, sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica, oltre i sommozzatori dei vigili del fuoco. Il corpo è stato recuperato e portato sull'alzaia dai pompieri, ma ogni tentativo di soccorso è stato inutile.

Sono in corso accertamenti di polizia sul fatto; per il momento non è chiaro se si tratti di un incidente o di un gesto volontario.