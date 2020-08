Milano, ritrovato il cadavere di un uomo in un canale a Robecco sul Naviglio

Il cadavere di un uomo di 50 anni, residente ad Arconate (Milano), è stato ritrovato domenica mattina nel canale Villoresi a Robecco sul Naviglio, sempre nel Milanese.

Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza, i sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia Abbiategrasso. Stando ai primi riscontri potrebbe trattarsi di un gesto estremo.

Il corpo dell'uomo potrebbe essere stato trascinato dalla corrente da Arconate fino a Robecco sul Naviglio, dove ha ostruito una grata che ha rallentato il flusso dell'acqua verso i canali per irrigare i campi. Pare che proprio un agricoltore della zona abbia deciso di controllare perché non vedeva arrivare l'acqua. Da lui sarebbe partita la chiamata al Numero unico per le emergenze.

