Trovata una persona morta in una chiusa della centrale a Trezzo (Milano)

Un'altra persona rinvenuta prima di vita in acqua. Oltre alla donna il cui corpo è stato ripescato sabato mattina nel Naviglio Grande, all'altezza di Vermezzo Con Zelo, nel pomeriggio della stessa giornata, verso le 14, i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un uomo in una chiusa della centrale elettrica a Trezzo sull'Adda (Milano).

Sul posto, oltre al nucleo sommozzatori dei caschi rossi, sono intervenuti anche i carabinieri, che al momento stanno svolgendo accertamenti per identificare la vittima, la quale non avendo con sé documenti, non ha potuto essere identificata. Al momento le sue generalità restano ignote.

Il corpo senza vita si trovava in stato di decomposizione, per questo l'ipotesi è che si trovasse in acqua da tempo. Il tragico ritrovamento è avvenuto in via Leonardo da Vinci a Trezzo, all'interno delle griglie delle bocche di carico dell'acqua della centrale idroelettrica, nelle adiacenze dell'Adda. Dai primi rilievi sull'uomo non sono stati evidenziati segni di violenza: è possibile che all'origine della morte vi sia un gesto volontario.