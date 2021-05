Dramma a Milano, trovato il cadavere di un anziano in via Silla: si indaga

Un uomo di circa 75 anni è stato trovato cadavere in via Silla a Milano (zona Figino) nel pomeriggio di venerdì 28 maggio.

I contorni della vicenda non sono chiari e sul caso stanno indagando le forze dell'ordine. L'allarme è scattato intorno alle 15:10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I soccorritori del 118, intervenuti in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti sia gli agenti della polizia locale di Milano che i carabinieri. Sul caso stanno indagando i militari.