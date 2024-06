È stato trovato un cadavere alle porte di Milano

Il cadavere di un uomo di 49 anni è stato trovato nel canale Villoresi a Nerviano (hinterland nord-ovest di Milano) nella mattinata di sabato 15 giugno. Per il momento non sono chiare le cause del decesso, sul caso sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

Tutto è successo intorno alle 7.30 quando alcuni passanti hanno notato il corpo galleggiare nelle acque all’altezza di Parabiago. È subito scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco del comando provinciale che i carabinieri, oltre ai mezzi del 118.

Il cadavere è stato recuperato nei pressi del ponte sul Sempione a Nerviano. Inutile ogni tentativo di soccorso. Stando a quanto trapelato sembra che il 49enne si fosse allontanato nei giorni scorsi da casa.