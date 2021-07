È stato trovato il cadavere di una donna nel Canale Villoresi

Il cadavere di una donna è stato recuperato nelle acque del canale Villoresi a Villastanza (frazione di Parabiago, hinterland Nord-Ovest di Milano) nella mattinata di martedì 6 luglio.

Sono stati alcuni passanti a notare la salma e a lanciare l'allarme intorno alle 7:45, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i carabinieri di Legnano. Per il momento non è ancora chiara l'esatta causa del decesso e la donna non è ancora stata identificata, sul caso sono in corso accertamenti.