Precipita mentre fa arrampicata in palestra, gravissimo

Un uomo di circa 40 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato mentre faceva arrampicata sportiva all'interno della palestra Rockspot in via Gaudenzio Fantoli 15, a Milano. L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì.

A riferire l'episodio è l'Azienda regionale emergenza urgenza che è intervenuta con un primo equipaggio in ambulanza in codice rosso. Poi, viste le gravi condizioni del paziente, è stato attivato anche l'elisoccorso. Il ferito, come confermato dalla centrale operativa del 118, è rimasto privo di coscienza a terra, tra lo sguardo preoccupato dei clienti dell'impianto sportivo. Secondo una prima diagnosi avrebbe riportato un trauma cranico commotivo. È stato trasportato all'ospedale San Raffale in codice rosso.

Presenti in via Fantoli anche gli agenti della polizia di Stato e la polizia locale di Milano. Secondo una prima ricostruzione, il ferito è caduto da una parete per arrampicare mentre si trovava a un'altezza di circa 8 metri. Non è ancora chiaro come sia stato possibile. Le forze dell'ordine stanno cercando di comprendere la dinamica dell'accaduto.