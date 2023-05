Cade dal balcone per sfuggire ai carabinieri (che non sono lì per lui): uomo grave e arrestato

Quando ha visto i carabinieri, ha immaginato - sbagliando - che fossero lì per lui. Così, senza pensarci due volte, ha cercato una spericolata fuga. Finita con le manette e quasi in tragedia. Un uomo di 24 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato giovedì mattina a Cesano Boscone con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di 218 grammi di cocaina e 31.500 euro in contanti.

A "consegnarsi" ai militari - in modo incredibile - è stato lui stesso, dopo essere precipitato dal primo piano di uno stabile di via Ginestre, in cui gli investigatori erano andati per notificare un atto a un altro residente. Dopo aver notato l'auto dell'Arma, infatti, il 24enne ha deciso di calarsi dal balcone della casa al quarto piano per cercare di sparire. Arrivato al primo piano, però, qualcosa è andato storto e il giovane è precipitato nel vuoto, cadendo nel cortile interno.

Dopo essersi alzato e aver nascosto uno zaino dietro il cespuglio, il ragazzo ha chiesto aiuto ai carabinieri, a cui però non era sfuggito il suo gesto. Soccorso dai medici del 118, l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso con traumi a spalla destra, bacino e piede sinistro. Nella borsa, invece, sono stati trovati i soldi e la droga. Una volta dimesso, sarà portato in carcere.