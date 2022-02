Cade da cavallo e prende un calcio: gravissima 17enne

E' in condizioni disperate una 17enne caduta da cavallo. Il fatto è avvenuto intorno alle 15 di sabato in un maneggio alla Cascina Longora di Carpiano (Milano), il Centro equestre di Carpiano, davanti al personale sotto choc.

Secondo i primi riscontri, dopo essere stata disarcionata per motivi da accertare, la giovane ha ricevuto un calcio dall'animale con lo zoccolo, che le ha subito fatto perdere conoscenza.

Sul posto è arrivato il personale del 118 e l'ha portata in gravissime condizioni in elisoccorso all'ospedale Niguarda. La ragazzina è stata intubata e lotta tra la vita e la morte. I carabinieri della Compagnia di San Donato hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.