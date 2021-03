Legnano, grave malore per un bambino a cavallo: trasportato in ospedale in codice rosso

È successo nel pomeriggio di sabato in un maneggio di via Novara

Si è sentito male proprio mentre era in sella a un cavallo in un maneggio. E le sue condizioni sono peggiorate nel giro di qualche minuto, tanto che è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Attimi di paura nel pomeriggio di sabato 16 marzo in un centro ippico di Legnano

Tutto è accaduto intorno alle all'interno di un maneggio di via Novara, come riportato dall'Aziende regionale di emergenza urgenza. Il bimbo, secondo quanto appreso da MilanoToday, si trovava in sella a un cavallo insieme a un'istruttrice, ad un tratto ha detto alla donna di sentirsi male e così è stato portato al coperto.

Il piccolo, che si trovava nella struttura insieme ai genitori, è stato soccorso in prima battuta da un medico che per puro caso si trovava nel maneggio. Poco dopo, tuttavia, le sue condizioni sono peggiorate e ha perso i sensi. È scattata la chiamata al 118 e i sanitari, intervenuti sul posto con l'elisoccorso, lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Bergamo. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.