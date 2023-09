Cade dal tetto della concessionaria e precipita su un'auto: uomo grave

Incidente giovedì pomeriggio in una concessionaria di Magnago, nel Milanese. Poco dopo le 14.30, stando a quanto finora riferito dal 118, un uomo di 73 anni sarebbe caduto dal tetto della struttura, da un'altezza di circa otto metri. Dopo il volo nel vuoto, il 73enne si sarebbe schiantato su una macchina che era parcheggiata proprio davanti all'edificio, al civico 64 di via Sardegna.

Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano in codice rosso per un grave trauma cranico. I rilievi sono stati effettuati dai tecnici di Ats e dai carabinieri che dovranno ricostruire l'accaduto.

Poco prima, verso mezzogiorno, un incidente praticamente identico è avvenuto in un'officina di Rodano. Lì un 33enne è caduto da un'impalcatura da un'altezza di cinque metri: anche lui è finito in ospedale in condizioni gravi.