Cade in una grata d'aerazione e precipita nel vuoto: soccorsi in corso

Una persona è caduta in una grata per l'aerazione di un parcheggio multipiano. L'incidente, le cui cause sono ancora da capire, è avvenuto nella serata di sabato in via Pola a Saronno (Varese). La persona, riferiscono i vigili del fuoco, non è morta nonostante il "salto" nel vuoto, per circa 10 metri, ma le sue condizioni sono incerte perché sono in corso le operazioni di soccorso.

L'incidente è avvenuto 10 minuti prima delle 20. In via Pola i pompieri sono intervenuti con il personale del nucleo Saf (Speleo alpinistica fluviale). Oltre ai vigili del fuoco sul posto l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato quattro equipaggi con un'ambulanza, due automediche e l'elisoccorso.

Non è ancora chiaro se la griglia sia ceduta o se in qualche maniera fosse stata rimossa e non segnalata a dovere. Oltre ai soccorritori, nel parcheggio sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Saronno e i carabinieri.