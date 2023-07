Incidente sul lavoro, cade da 4 metri: gravissimo

Un uomo soccorso in codice rosso per traumi a testa, volto, schiena e gambe. Questo il risultato di un incidente sul lavoro avvenuto alle 14.30 di giovedì 27 luglio in via Tortona a Milano.

Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, vigili del fuoco e polizia locale. In base a una prima ricostruzione, l'uomo, un operaio di 61 anni, stava lavorando alla manutenzione di una telecamera all'interno di un condominio quando, per cause ancora da chiarire, è caduto dalla scala facendo un volo di circa 4 metri.

Soccorso, il lavoratore è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. In corso gli accertamenti degli agenti per chiarire l'esatta dinamica dell'infortunio.