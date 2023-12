Treni fermi in Centrale: cade la linea aerea elettrica

Caos in Stazione Centrale, la mattina dell'ultimo dell'anno. A seguito della caduta della linea aerea elettrica, i convogli ai binari dall'1 al 12 sono tutti fermi. Sono in corso gli interventi dei tecnici di Rfi e le cause del guasto, che si è verificato all'ingresso di un treno regionale in stazione intorno alle 10.40, sono in fase di accertamento.

Questo ha causato ritardi fino a 120 minuti e cancellazioni di alcuni treni prima che la situazione iniziasse lentamente a tornare alla normalità (anche se permangono i disagi). Sotto, i convogli coinvolti dai ritardi. Trenord invita a prestare la massima attenzione agli annunci all'altoparlante e a seguire in tempo reale il proprio treno digitando il numero della corsa nella sezione "Circolazione real time".

Variazioni di treni

MALPENSA AEROPORTO - MILANO CENTRALE

2933 (MALPENSA AEROPORTO T2 09:37 - MILANO CENTRALE 10:37)

2939 (MALPENSA AEROPORTO T2 11:07 - MILANO CENTRALE 12:07)

2940 (MILANO CENTRALE 11:25 - MALPENSA AEROPORTO T2 12:22)

CHIASSO - MILANO CENTRALE

25514 (MILANO CENTRALE 10:43 - CHIASSO 11:29)

VERONA - BRESCIA - MILANO CENTRALE

2623 (MILANO CENTRALE 11:25 - VERONA PORTA NUOVA 13:17)

BERGAMO - PIOLTELLO - MILANO CENTRALE / BERGAMO - TREVIGLIO

2221 (MILANO CENTRALE 10:05 - BERGAMO 10:55)

2223 (MILANO CENTRALE 11:05 - BERGAMO 11:53)Tirano - Lecco - Milano Centrale

TIRANO - LECCO - MILANO CENTRALE

2835 (TIRANO 16:08 - MILANO CENTRALE 18:40)