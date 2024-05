Cade sui binari della metro: grave un ragazzo

Era barcollante, alterato forse dal troppo alcol assunto, ed è caduto su un binario morto della metropolitana alla fermata di Garibaldi.

È quando accaduto nella mattina del 1° maggio a Milano. Intorno alle 7.30, un giovane di circa 25 anni è precipitato sui binari della metropolitana. Fortunatamente non è rimasto schiacciato.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti e i sanitari del 118 che hanno soccorso il ragazzo, intubandolo e portandolo in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Il giovane non si trova in pericolo di vita.