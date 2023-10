Precipita per 200 metri davanti agli occhi della figlia: morto

Tragedia nella giornata di domenica 8 ottobre, in Valle Cannobina nel Vco. Nella frazione di Falmenta un uomo di circa 70 anni della zona di Milano è precipitato in un dirupo per oltre 200 metri ed è morto.

L'episodio si è verificato sotto gli occhi della figlia e del genero, in stato di choc e impossibilitati a muoversi anche per il terreno particolarmente impervio. Sono stati recuperati dell'elicottero dei vigili del fuoco, mentre l'eliambulanza del 118 ha proceduto al recupero della salma. Sul posto anche i tecnici della stazione Val Grande.

L'elisoccorso, racconta NovaraToday, era in arrivo da Oggebbio dove purtroppo è morto un uomo di 63 anni di Verbania che stava cercando funghi. Pochi giorni fa un altro milanese era morto nelle montagne piemontesi, davanti agli occhi del fratello.