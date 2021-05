Un uomo muore dopo essere precipitato da un palazzo in piazza Affari a Milano

Un uomo è morto dopo essere precipitato da un palazzo in piazza Affari a Milano, sede della Borsa italiana. La tragedia nel pomeriggio di giovedì 20 maggio, verso le 18.

Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, polizia di Stato e polizia locale. Vano ogni tentativo dei soccorritori, che non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso della vittima, un italiano di 51 anni.

Gli agenti della Squadra Mobile stanno indagando per far luce sul triste episodio. Al momento non si può escludere che possa essersi trattato di un gesto volontario.