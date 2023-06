Precipita col parapendio: uomo morto dopo incidente

Un uomo di 57 anni è morto dopo un grave incidente col parapendio tra il monte Tremezzo e il monte Galbiga, nel Comasco. In suo soccorso era partito anche l'eliambulanza da Milano. Il fatto si è verificato mercoledì alle 16.30, per cause e dinamiche ancora da stabilire.

Le sue condizioni erano subito apparse gravissime. Era stato portato dall'elicottero al Sant'Anna in arresto cardiocircolatorio, come riporta QuiComo, ma è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Menaggio, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Resta da capire la causa della tragica fatalità.