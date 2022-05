Darsena: si siede sul parapetto e precipita per due metri, finisce in ospedale

E' caduto dal parapetto per circa due metri. Paura in Darsena, a Milano, nella notte tra sabato 30 aprile e domenica primo maggio per un giovane belga di diciannove anni che si era seduto sulla balaustra di viale gorizia ma, per motivi ancora al vaglio delle autorità, è caduto sull'asfalto a bordo acqua dopo avere perso l'equilibrio.

Sul posto i sanitari del 118, che hanno trasportato il belga al pronto soccorso del San Carlo per le cure del caso. Il giovane è stato poi dimesso con cinque giorni di prognosi. In viale Gorizia anche la polizia per comprendere esattamente la dinamica. Secondo un amico che era con lui, il 19enne sarebbe stato sotto l'effetto di alcolici.