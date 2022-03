Incidente sul lavoro, cade all'indietro da una scala e picchia la testa: gravissimo

Un operaio di 49 anni portato in ospedale in codice rosso dopo essere caduto all'indietro da una scala mentre stava lavorando all'interno dell'azienda Moy Stand di via Europa, 22, a Gaggiano, hinterland sud ovest di Milano. L'infortunio sul lavoro nella mattinata di mercoledì 23 marzo, verso le 9.

Sul posto sono accorsi elisoccorso e ambulanza del 118, oltre a polizia locale, guidata dal comandante Alessandro Ghizzardi. In base a quanto ricostruito, l'uomo stava lavorando, quando sarebbe caduto all'indietro da alcuni grandi, precipitando per circa due metri, per poi picchiare la testa.

Inizialmente le suo condizioni non sembravano gravi e lui era ancora cosciente, tanto che i colleghi l'hanno accompagnato fino in via Bellone, a circa 600 metri di distanza dall'azienda, dove in quel momento c'era un'ambulanza ferma.

Nel frattempo però lo stato del 49enne è peggiorato visibilmente, fino a quando ha perso conoscenza. Giunto sul posto il personale di Areu l'ha stabilizzato, per poi elitrasportarlo - in codice rosso - all'ospedale San Raffaele di Milano, a causa di un pesante trauma cranico. Si trova in pericolo di vita.