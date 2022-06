Cade dalle scale in hotel e batte la testa: gravissimo uomo di 38 anni

E' caduto, molto probabilmente in modo accidentale, e ha battuto la testa, nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 giugno, nel parcheggio dell'albergo in cui alloggia, a Legnano, in questo periodo. Ora è in condizioni gravi in ospedale.

L'uomo, un 38enne, è stato trovato alle due di notte da un altro cliente dell'albergo, l'Hotel Motel City di Legnano. E' stato dato l'allarme e sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 oltre alle volanti del commissariato. E' un operaio che alloggia insieme ai colleghi in quella struttura, a Legnano per motivi di lavoro.

La polizia ha interrogato i colleghi del 38enne e anche altri clienti dell'albergo. Secondo le prime risultanze, si sarebbe trattato di una caduta accidentale dalla rampa che conduce dal parcheggio alle camere. Nessuna traccia di bevande alcoliche nella stanza dell'operaio, ed anche il suo tasso alcolemico era pari a zero. I sanitari hanno portato il 38enne in codice rosso all'ospedale legnanese, dove è stato operato alla testa ed è rimasto ricoverato in prognosi riservata.