Cade dalle scale di Terrazza Duomo 21 e batte la testa: in coma in ospedale

Per motivi ancora da chiarire, un uomo di 48 anni è caduto nella tromba delle scale di Terrazza Duomo 21, un noto locale che si affaccia su piazza del Duomo a Milano. È successo verso le due e mezza di venerdì notte. Secondo quanto si apprende, l'uomo (che sarebbe un cliente conosciuto) stava per uscire dal locale, quando è precipitato.

Nella caduta ha battuto la testa e si è ferito in modo grave. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, che hanno trasportato l'uomo in codice rosso al Niguarda. Sarebbe in coma e in prognosi riservata. La polizia si è a sua volta recata in Terrazza 21 e sta ricostruendo l'accaduto. Non ci sarebbero stati testimoni al momento della caduta.