Entra nello scolmatore per salvare il cane ma resta intrappolata

Prima il suo cane che scivola nel canale e resta in balia della corrente, poi lei che si tuffa per salvarlo. Infine i soccorsi e il lieto fine. Una donna di 56 anni ha rischiato di annegare nel canale scolmatore, ma è stata salvata da vigili del fuoco e carabinieri. È successo nella mattinata di giovedì 25 maggio nei campi vicino a via Novara a Milano, periferia ovest della città.

Tutto è accaduto poco dopo le 10, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo quanto appreso da MilanoToday sembra che la donna stesse passeggiando col suo cane quando l'animale si è avvicinato troppo all'alzaia cadendo nell'alveo gonfiato dalle piogge delle ultime ore. La 56enne ha subito cercato di salvarlo ma a sua volta è rimasta in balia della corrente che l'ha trascinata per alcune centinaia di metri.

È stata una passante a chiamare il 112 e a lanciare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con un'autopompa, i carabinieri del nucleo radiomobile e i soccorritori del 118.

Le ripide sponde di cemento del canale scolmatore non hanno facilitato le operazioni, ma fortunatamente tutto si è concluso poco dopo quando la 56enne è stata portata sulla riva insieme al cane. La donna è stata visitata dai soccorritori del 118, ma ha rifiutato di essere accompagnata in ospedale.