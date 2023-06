Milano, cadono calcinacci da Palazzo Reale

Sabato mattina alcuni calcinacci sono caduti da Palazzo Reale a Milano, l'edificio che ospita mostre ed esposizioni a due passi dal Duomo e dal Museo del Novecento.

Sul posto, poco dopo le 9, sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia locale e due squadre dei vigili del fuoco del comando di via Messina. Gli stessi pompieri hanno messo in sicurezza la zona, verificando che non ci fossero altri pericoli.

Fortunatamente nessuno è rimasto colpito dai calcinacci e non vengono segnalati feriti.