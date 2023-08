Paura in piazza Duomo: da un palazzo cadono calcinacci

Attimi di paura in piazza del Duomo a Milano giovedì mattina.

Dalla facciata del palazzo di via Mazzini 2 sono crollati in strada alcuni calcinacci. È successo dopo le otto di mattina. Poco dopo la polizia locale è intervenuta per transennare l'area, insieme ai tecnici del nucleo di intervento rapido del Comune di Milano.

Nessuno è rimasto ferito, ma l'entrata del portico sud della piazza è stato interdetto per alcune ore.