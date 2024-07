Cade da cavallo e sbatte la testa: gravissima una 23enne

Una corsa a cavallo, probabilmente un’abitudine, finita male. Prima l'incidente, poi l’arrivo dei soccorsi. Una ragazza di 23 anni è caduta da cavallo in una scuderia di Buccinasco. La giovane è stata trasportata con urgenza all’ospedale Niguarda di Milano.

L’incidente è accaduto intorno alle 18 di lunedì 1° luglio, nella scuderia di via Marconi al civico 8. Le condizioni della giovane sono apparse sin da subito delicate, tanto che l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in posto l’elisoccorso e un’ambulanza a supporto. Secondo quanto riferito, la 23enne ha riportato un grave trauma cranico. Intubata sul posto, è stata trasportata in pronto soccorso con l’elicottero.

Alla scuderia sono giunti i carabinieri della stazione di Corsico che dovranno chiarire l’esatta dinamica dei fatti e capire se la ragazza abbia commesso un errore o si sia trattato di una fatalità.