Presa a calci in faccia dal ladro che cerca di rubare un paio di pantaloncini

Ha tentato di rubare un paio di pantaloncini in un negozio di Corso Buenos Aires a Milano, quando ha capito di essere stato scoperto ha preso a calci in faccia la direttrice del negozio e cercato di scappare. L'epilogo? La lavoratrice è finita in ospedale mentre il malvivente, un gambiano di 34 anni, è stato arrestato dalla polizia. È successo nella giornata di sabato 21 maggio, come reso noto da via Fatebenefratelli.

Tutto è accaduto intorno alle 10:40 quando l'uomo è entrato nel negozio e ha cercato di staccare la placchetta antitaccheggio dai pantaloncini che aveva deciso di portare via senza passare dalla cassa. Resosi conto di essere alle strette il 34enne ha reagito picchiando la responsabile del negozio che ha cercato di fermarlo.

Negli stessi attimi il personale ha chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti gli agenti della questura che hanno fermato l'uomo. Per lui sono scattate le manette per il reato di rapina impropria. La donna, una 30enne, è stata portata al pronto soccorso del Fatebenefratelli per le cure del caso.