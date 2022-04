Spacca una porta in questura perché è stanco di aspettare

Era stato portato in questura, in via Fatebenefratelli, perché fermato in strada per un controllo e trovato sprovvisto di documenti d'identificazione. Ad un certo punto, evidentemente infastidito dalla lunga attesa, ha preso a calci la porta della 'camera dei fermati', il luogo in cui, come dice in nome, sono fatti attendere i fermati dalla polizia in città, in attesa di espletare l'identificazione e le altre azioni di rito. E' successo alle quattro di pomeriggio di mercoledì 27 aprile.

L'uomo (un marocchino di 25 anni con alcuni precedenti, irregolare in Italia) ha preso a colpire la porta della stanza, danneggiandola pesantemente a tal punto che la stanza stessa è diventata inagibile. Ancora giovedì mattina la stanza non era utilizzabile. Il 23enne è stato arrestato.