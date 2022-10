Milano e hinterland, crollano gli incidenti stradali

Meno incidenti stradali nell'ultimo triennio nella Città metropolitana di Milano. I dati, elaborati da Aci ed Eupolis, sono stati presentati a Palazzo Isimbardi martedì 25 ottobre. Secondo quanto emerge, gli incidenti dal 2019 al 2021 sono scesi da 13.607 a 11.385, ovvero il 16 per cento in meno. Mentre i morti sono calati del 18 per cento, passando da 106 a 87, e i feriti del 20 per cento, passando da 18.097 a 14.390.

Dati che sicuramente risentono, in parte, dei lockdown e dei coprifuochi del 2020, durante la pandemia covid, ma non solo. Secondo Beatrice Uguccioni, consigliera metropolitana delegata alla mobilità, "la Città metropolitana, che gestisce 700 chilometri di strade, non è rimasta indifferente" ai drammatici dati nazionali, secondo cui nel 2021 in Italia si sono verificati 152mila incidenti con 471 pedoni morti, 2.875 decessi e quasi 205mila feriti. L'ente di Palazzo Isimbardi ha attivato un piano d'interventi denominato Progetto Sicurezza.

In dettaglio, oggi nelle strade della Città metropolitana sono stati installati 132 apparati elettronici, di cui 108 sistemi per monitorare il traffico, le aree di sosta e gli attraversamenti pedonali, e poi 9 sistemi di controllo dei semafori, 9 apparati per misurare la velocità media e 6 per misurare quella istantanea.

La sicurezza, nel piano, è vista anzitutto come accessibilità: "Un territorio poco sicuro - spiega Maria Cristina Pinoschi, vice direttrice generale della Città metropolitana milanese - punisce i più fragili e premia i prepotenti". Poi come legalità: "Una strada ordinata è quella in cui il traffico segue il codice della strada", argomenta Pinoschi. Ed infine come cultura: "La tutela della salute dei cittadini è un dovere pubblico e il controllo del territorio e l'uso consapevole degli strumenti aiuta tutti", conclude la dirigente.