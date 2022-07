Il cane antidroga 'fa' chiudere il negozio del calzolaio

Ufficialmente era calzolaio ma nella realtà tra una scarpa da sistemare e uno stivale da lucidare, il titolare, secondo quanto riferito dalla questura di Milano, all'interno nascondeva della marijuana. Per questo il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione della licenza per 10 giorni a Tacco Rapido" in via Vallazze 64, in zona Lambrate.

Un'attività portata a termine nell'ambito delle operazioni di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle forze dell'ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps.

Giovedì pomeriggio, gli agenti del Commissariato Lambrate hanno notificato il provvedimento al "Tacco Rapido" in quanto, al seguito di controllo all'interno del locale effettuato dal Commissariato Villa San Giovanni con l'ausilio di un'unità cinofila, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato due barattoli contenenti 86 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento.

Il titolare è stato trovato con 900 euro in banconote di vario taglio. All'interno del suo appartamento, i poliziotti hanno sequestrato ulteriori 6.250 euro in banconote di vario taglio, nascosti in una cassetta di metallo occultata nell'armadio.