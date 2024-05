Aperta la camera ardente di Franco Anelli alla Cattolica di Milano

È aperta la camera ardente di Franco Anelli, scomparso il 23 maggio, nella cappella del Sacro Cuore dell'Università Cattolica di Milano di cui era rettore. Rimarra aperta fino alle 19 di oggi, 30 maggio. Diverse le persone che sono passate per omaggiare un ultima volta Anelli, tra studenti, professori e personale dell'ateneo.

Tra le personalità che hanno dato un ultimo saluto ad Anelli anche Giovanna Iannantuoni, rettrice della Bicocca e presidente della Crui. Ma anche Carlo Cottarelli che proprio in Cattolica dirige il programma di educazione per le Scienze economiche e sociali. E, ancora, l'ex ministro Piero Giarda, Anna Maria Tarantola ex presidente Rai e il regista Davide Rampello.

I funerali di Franco Anelli si terranno domani, venerdì 31 maggio, alle 15 nella Cattedrale di Piacenza, giornata in cui è stato proclamato lutto di ateneo: tutte le attività verranno pertanto sospese. Inoltre, la Cattolica ha organizzato momenti di commiato. Alle 10 nell'aula magna si terrà un incontro di preghiera. L'orazione di suffragio sarà guidata dall'arcivescovo di Milano, Mario Delpini.