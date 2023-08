Lo stalker che si fa assumere in un locale (a più di 1000 km da casa) per tormentare la cameriera

Nella sua testa un disegno chiaro: perseguitare la ragazza conosciuta in provincia di Milano con ogni mezzo. E così, un 27enne si è trasferito da Lecce a Portofino - oltre mille chilometri di distanza - dove la sua vittima, una 22enne, lavora da poco come cameriera e si è fatto assumere nel ristorante accanto. Da quella posizione ha potuto controllare la ragazza, minacciarla, farle continue telefonate e tentare di avvicinarla quando entrava e usciva dal locale. Ma lei ha trovato il coraggio di denunciare e i carabinieri della stazione locale, in un operazione lampo, hanno fermato l'incubo in cui vivevano, come è emerso dalle indagini, altre giovani. Denunciato per stalker, l'uomo ora ha il divieto di ritorno nel territorio del Tigullio.

Un passato inquietante quello del 27enne: già accusato di violenza sessuale e atti persecutori, era stato arrestato dai militari nel gennaio del 2020 a Roma, dove aveva molestato numerose studentesse dell'università La Sapienza fingendosi uno chef di fama. L’uomo all’epoca agganciava le ragazze sempre con lo stesso modus operandi: dopo aver scelto donne di giovane età, le avvicinava quando si trovavano da sole, per strada, all'uscita della metro o alla fermata degli autobus o in un negozio, chiedendo generiche informazioni e presentandosi direttamente come un cuoco.

All’indomani della denuncia, lo stalker seriale è stato quindi indagato e allontanato dai carabinieri, ora impegnati nel proseguire gli accertamenti per individuare ulteriori eventuali episodi verificatisi nel territorio, ma non ancora emersi. Gli stessi militari invitano eventuali vittime a denunciare.