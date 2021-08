Il camionista (con un carico di gas) che pranza con una forchetta mentre guida

C'è anche il conducente di un tir con un carico di azoto gassosso tra le persone fermate dalla polizia di Stato in autostrada, nei giorni scorsi, per la loro guida pericolosa. L'uomo, infatti, invece di tenere le mani sul volante, stava consumando un pasto con tanto di forchetta.

Sulla Milano-Genova, poi, gli agenti hanno fermato una donna argentina che poco prima aveva commesso un furto in un'area di servizio del Pavese. La donna era a bordo di un pullman per turisti sudamericani e dopo aver rubato la merce era ripartita come se nulla fosse. Per la responsabile del gruppo, inoltre, una cittadina peruviana risultata irregolare sul territorio nazionale, sono state avviate le procedure di espulsione.

E ancora, tredici automobilisti sono stati multati perché stavano usando lo smartphone mentre guidavano; mentre in totale nell'arco della scorsa settimana sono stati 87 i conducenti sanzionati in Lombardia per guida in stato di ebbrezza. 64 di loro avevano un tasso alcolemico così alto da far scattare la denuncia. Quattro persone, infine, sono

state trovate alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.