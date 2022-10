Il camion pieno di droga che bloccava il traffico sulla tangenziale

Procedeva lentamente. Troppo piano per guidare lungo le corsie della tangenziale. E la marcia incerta aveva creato disagi agli automobilisti e alla circolazione lungo la Est, come racconta MonzaToday. Così una pattuglia dei carabinieri in transito lungo il tratto nei giorni scorsi ha fermato quel camion.

I militari dell'Arma hanno intercettato il mezzo pesante con targa spagnola all'altezza di San Donato Milanese e hanno sottoposto il tir a un controllo. L'autista, un cittadino di origine romena residente all'estero, appena fermato, ha cercato di effettuare una chiamata e la circostanza, insieme all'andatura lenta del mezzo, ha insospettito i carabinieri che hanno effettuato una perquisizione nel cassone del veicolo. Ed è spuntata la droga.

Il camion trasportava nove scatoloni di cartone con dentro 74 chili di sostanza stupefacente. Confezioni saldate e sottovuoto di hashish e marijuana riposte dentro i contenitori e destinate probabilmente alle piazze di spaccio del territorio. Un carico ingente che ora è stato sequestrato dai carabinieri. Per l'uomo al volante del mezzo sono scattate le manette. L'ipotesi di reato è trasporto di sostanza stupefacente.