L'ennesimo camion che si incastra al sottopasso di Canegrate (Milano)

Non è la prima volta che succede, e probabilmente, non sarà l'ultima. Un altro camion, infatti, nei giorni scorsi si è incastrato nel sottopassaggio di via Novara a Canegrate (Milano). Il tir non è riuscito a proseguire la sua marcia. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito. Qui l'altezza massima per il passaggio è 4 metri.

Sul posto la polizia locale ha bloccato il traffico per permettere le operazioni di disincagliamento. E' un problema annoso: i furgoni, nonostante ci siano chiare indicazioni, pensano di passare per qualche centimetro e rischiano. Ma spesso è un azzardo con poco senso. Anche in via Marconi c'è storicamente il medesimo problema.

E' probabile che verrà ulteriormente abbassato il limite per aumentare il margine di sicurezza ed evitare ancora pericolose manovre.