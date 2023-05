Camion si ribalta all'uscita dell'autostrada

Un camion si è ribaltato mentre usciva dall'autostrada A8 Milano-Varese, all'altezza di Busto Arsizio, nella tarda mattinata di martedì 30 maggio. Il conducente del mezzo pesante, un uomo di 43 anni, è rimasto illeso.

Tutto è accaduto intorno alle 11.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Il mezzo pesante, stando a quanto ricostruito, stava percorrendo il cavalcavia in uscita dalla A8 verso la statale di Malpensa, quando si è rovesciato sul lato per cause al vaglio della Polstrada.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Varese. Fortunatamente non è successo nulla di grave: il camionista ha rifiutato di essere trasportato in ospedale.

I pompieri del distaccamento di Busto-Gallarate, arrivati con un'autopompa e un fuoristrada attrezzato per gli incidenti stradali, hanno messo in sicurezza il mezzo e collaborato con i sanitari. Il recupero del camion è stato affidato a una ditta specializzata. Parte della carreggiata è stata chiusa al traffico, sulla A8 si sono formate code per circa 3 km in direzione Varese.