La discarica abusiva in strada: denuncia e maxi multa da 10mila euro

Una discarica abusiva enorme sorta nella notte. Alle 5.15 del mattino le telecamere del comune brianzolo di Brugherio hanno immortalato un autocarro carico ci materiale. Il veicolo è entrato in una via ed è uscito senza carico. Pannelli, serramenti e rifiuti ingombranti erano stati scaricati in strada. E sull'abbandono hanno iniziato subito a indagare gli agenti della polizia locale. Come spiegato da MonzaToday, a essere coinvolti sono due uomini residenti a Cologno Monzese.

Grazie all’analisi delle immagini di video sorveglianza del comune di Brugherio, è stato individuato un uomo di 40 anni che, convocato dalla polizia locale, ha ammesso il suo coinvolgimento e ha fornito le generalità della persona che guidava l’autocarro: un 70enne anch’esso di Cologno Monzese.

Per i due è scattata una denuncia per il reato di abbandono di rifiuti ai sensi del testo unico dell’ambiente, che prevede, oltre al differimento all’autorità giudiziaria, una multa da mille a 10mila euro e il pagamento delle spese di ripristino. "La Polizia Locale provvederà anche ad inviare e riferimenti degli autori dello scarico abusivo all’ufficio ambiente del Comune e alla ditta Cem, al fine di imputare a loro le spese del ripristino dello stato dei luoghi, nel frattempo prontamente operato" specificano dal comando di via Quarto.