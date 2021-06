Il camion che trasportava oltre 3mila kg di carne con il refrigeratore spento

Trasporta carni fresche utilizzando un autoarticolato non refrigerato. Domenica 2 giugno, verso le 20:30 in Tangenziale Ovest all'altezza dello svincolo di Corsico, comune di Trezzano sul Naviglio, un equipaggio della Sottosezione polizia stradale di Milano Ovest ha controllato un mezzo pesante che circolava in autostrada nonostante fosse in atto il divieto di circolazione.

Gli accertamenti sul posto hanno consentito di appurare che stesse trasportando alimenti, in regime A.T.P. ovvero di trasporto refrigerato a temperatura controllata; condizione di trasporto per la quale è legalmente sancita apposita deroga al blocco dei mezzi pesanti. Gli agenti si sono, però, accorti che il gruppo frigo installato sul semirimorchio era spento e il conducente, un cittadino italiano di 32 anni, a richiesta specifica, non ha dato spiegazioni in ordine al suo mancato funzionamento.

Trasportava la carne fresca col frigo spento

La riattivazione immediata dell'impianto ha consentito di appurare che la temperatura di conservazione della merce si aggirava intorno ai 17,1 - 17,4 gradi centigradi. Gli agenti hanno subito provveduto al controllo del carico, 5 colli su pallets per un totale di 3.182 kg di carne di tacchino, accertando che la merce prodotta in Polonia, caricata a Casoria (NA) e diretta a Novara, stava viaggiando ad una temperatura ben superiore rispetto a quella prevista di - 12 gradi.

Parte della merce, inoltre, era priva del marchio di identificazione. Motivo per il quale è stata immediatamente informata l'Ats di Milano che ha inviato personale sul posto. Dopo gli accertamenti sanitari, l'Ats ha sottoposto a sequestro gli alimenti in questione. Il conducente è stato sanzionato per violazioni in merito all'omissione del rispetto delle temperature e la mancanza dei segni d'identificazione sulla merce.

L'operazione degli agenti della polizia stradale ha così impedito che venissero immessi sul mercato alimenti non sani e poco sicuri poiché trasportati in condizioni di conservazione non ottimali e, quindi, potenzialmente lesivi per la salute dei consumatori.