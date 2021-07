Il camion che trasportava 700 chili di hashish nascosti in mezzo alle caramelle

Il controllo in autostrada e la scoperta

Settecento chili di hashish sono stati sequestrati giovedì mattina dalla polizia stradale di Milano. A trasportarli un camionista spagnolo di trent'anni controllato casualmente dagli agenti presso la barriera autostradale di Assago lungo l'A7. L'uomo, a bordo di un autoarticolato con targa spagnola, si stava dirigendo verso Milano quando ha visto il posto di blocco e ha cercato di eludere il controllo con una strana manovra.

In questo modo, però, ha attirato l'attenzione dei poliziotto che lo hanno invitato ad accostare all'interno dell'area di parcheggio vicino al casello dell'autostrada. L'uomo, sceso dal suo camion, si è mostrato parecchio nervoso e ha farfugliato informazioni contraddittorie sulla destinazione della merce trasportata. Gli agenti hanno quindi portato l'autista negli uffici e hanno esaminato i pallets trasportati, notando che, sotto una serie di pacchi di caramelle, vi erano scatoloni non annotati nella bolla d'accompagnamento del trasporto.

Gli agenti hanno aperto uno degli scatoloni: conteneva vari involucri sottovuoto che, una volta aperti, hanno emanato l'inconfondibile odore di hashish. Ben 23 i cartoni e 6.305 i panetti, per una quantità pari appunto a quasi 700 chili. Il valore commerciale della droga sfiora i tre milioni di euro. L'hashish è stato sequestrato così come il camion e alcuni telefoni. Per l'uomo, invece, si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.