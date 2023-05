Tragedia a Rescaldina, camionista trovato morto nel suo camion

Un camionista di 56 anni è stato trovato morto nella cabina del suo tir sulla Saronnese a Rescaldina nella mattinata di mercoledì 17 maggio.

Tutto è accaduto poco prima delle 9.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Sono stati alcuni passanti a chiamare il 118 segnalando che nella cabina del mezzo c'era un uomo riverso sul volante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri della compagnia di Legnano. Ogni tentativo di soccorso è stato inutile: soccorritori e forze dell'ordine non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 56enne.

Secondo quanto trapelato il camionista non presentava evidenti segni di violenza sul corpo e sarebbe morto per cause naturali. Sul caso sono comunque in corso accertamenti.